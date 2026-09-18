Строительство паркинга на 450 машин в Реутове завершат весной 2027 года
Семиэтажный паркинг, рассчитанный на 450 машин, строят в составе жилого комплекса EVO в Реутове. Сдать объект в эксплуатацию планируют в мае будущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 17%.
«Сейчас на площадке возводят несущие конструкции надземной части здания», — уточняется в сообщении.Общая площадь постройки составит более 19 тысяч квадратных метров. В паркинге предусмотрены семь мест для машин маломобильных водителей и 23 места, где можно будет зарядить электромобиль. На первом этаже разместят помещение для детейлинга и мойку на два поста, а также сопутствующие сервисные помещения.