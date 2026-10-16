Подмосковные травматологи восстановили ребёнку разорванную кисть

16 октября 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мальчику, который получил серьёзную травму кисти, перелезая через забор, помогли сохранить подвижность руки врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.





Маленький пациент поступил с повреждением мягкий тканей между мизинцем и безымянным пальцем и деформацией последнего.





«Мальчику провели первичную хирургическую обработку раны и выполнили пластику межпальцевого промежутка, чтобы восстановить целостность тканей и подвижность пальцев. Целью операции был не только косметический эффект, но и сохранение функции кисти. Ведь ребёнку важно снова крепко держать ручку, любимые игрушки, мяч без боли и ограничений», — сказала травматолог-ортопед МОЦОМД Джамиля Кукуева.