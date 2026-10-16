Врач назвала главную группу риска по оспе обезьян
Врач Миропольская: оспа обезьян наиболее опасна для детей и беременных женщин
Врач Наталья Миропольская рассказала, что оспа обезьян особенно опасна для маленьких детей, беременных женщин и людей с сильным снижением иммунитета.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» инфекционист перечислила симптомы оспы обезьян.
«Заболевание обычно проявляется сыпью, которая может выглядеть как пузырьки или язвочки, повышением температуры, головной болью и болями в мышцах, увеличением лимфатических узлов и выраженной слабостью. В тяжёлых случаях возможны вторичные бактериальные инфекции, поражение глаз и внутренних органов», — сообщила Миропольская.По словам специалиста, основной путь передачи — прямой контакт с высыпаниями, повреждённой кожей, биологическими жидкостями или загрязнёнными предметами. Заражение возможно и при длительном тесном контакте.
При этом оспа обезьян распространяется не так легко, как корь. Эксперт советует людям с необычной сыпью или другими симптомами после контакта с заболевшим обратиться к врачу и избегать тесных контактов до уточнения диагноза.