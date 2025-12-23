В Подмосковье спасли мужчину с некрозом тканей лба из-за драки
60-летнего мужчину, у которого из-за полученной в драке травмы начался некроз тканей лба, спасли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травму мужчина получил, когда защищал свою жену. Первые четыре дня он не обращался за медицинской помощью, но потому у него поднялась температура и отекли веки. Диагностика показала, что у пациента началось гнойное воспаление подкожной клетчатки и развился некротизирующий фасциит лица — состояние, при котором ткани стремительно отмирают.
«Инфекция была локализована в области лба, поэтому пациенту угрожала потеря зрения. Медлить с операцией было нельзя — это могло привести к развитию сепсиса и летальному исходу. Во время операции мы удалили пораженное некрозом клетчаточное пространство», – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрий Жилкин.После первой операции пациенту провели ещё две — для полного очищения раны и восстановления. А когда рана очистилась и начала формироваться соединительная ткань, врачи провели пластическую операцию, чтобы соединить ткани лба.
Сейчас пациента уже выписали домой.