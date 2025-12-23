В Подмосковье спасли мужчину с некрозом тканей лба из-за драки

23 декабря 2025, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

60-летнего мужчину, у которого из-за полученной в драке травмы начался некроз тканей лба, спасли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Травму мужчина получил, когда защищал свою жену. Первые четыре дня он не обращался за медицинской помощью, но потому у него поднялась температура и отекли веки. Диагностика показала, что у пациента началось гнойное воспаление подкожной клетчатки и развился некротизирующий фасциит лица — состояние, при котором ткани стремительно отмирают.





«Инфекция была локализована в области лба, поэтому пациенту угрожала потеря зрения. Медлить с операцией было нельзя — это могло привести к развитию сепсиса и летальному исходу. Во время операции мы удалили пораженное некрозом клетчаточное пространство», – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрий Жилкин.