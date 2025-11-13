В деревне Теренино по просьбе жителей отремонтируют мост
Ремонт пешеходного моста проведут в деревне Теренино Павлово-Посадского городского округа. Об этом местные жители попросили главу муниципалитета Дениса Семёнова в ходе его рабочего визита, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Жители также сказали, что на дорожке, ведущей от моста до деревни, нужно установить наружное освещение.
«Решение обоих вопросов руководитель округа взял под личный контроль. Ответственные службы выполнят работы до конца текущего года», — говорится в сообщении.Кроме того, Денис Семёнов осмотрел территорию нового кладбища и подъездные пути к аллее Героев. Он отметил, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, а мусорные баки переполнены, и поручил в кратчайшие сроки решить эти проблемы.
По итогам визита в деревне также наведут порядок на внутридворовых дорогах и уберут незаконные рекламные конструкции.