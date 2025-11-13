В деревне Теренино по просьбе жителей отремонтируют мост

13 ноября 2025, 10:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ремонт пешеходного моста проведут в деревне Теренино Павлово-Посадского городского округа. Об этом местные жители попросили главу муниципалитета Дениса Семёнова в ходе его рабочего визита, сообщает пресс-служба окружной администрации.





Жители также сказали, что на дорожке, ведущей от моста до деревни, нужно установить наружное освещение.





«Решение обоих вопросов руководитель округа взял под личный контроль. Ответственные службы выполнят работы до конца текущего года», — говорится в сообщении.