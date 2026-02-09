Достижения.рф

Участие в турнире по армейскому бою в Подольске приняли более 250 человек

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 250 спортсменов в возрасте от десяти до 17 лет из девяти регионов ЦФО стали участниками ХХII Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Соревнования проходили в воскресенье, 8 февраля, на базе универсального спортцентра «Юность». В этом году турнир приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и посвятили памяти Героя Советского Союза Александра Корявина.

«Александр Корявин в Афганистане спас жизнь офицеру, закрыв его собой. Сегодня на наших соревнованиях присутствует тот самый спасённый офицер — Андрей Игоревич Ивонин», — рассказал председатель подольской общественной организации «Братство десантников» Владимир Быковский.
Победители и призёры турнира получили медали, кубки и почётные грамоты.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0