Звёзды хоккея сыграют в Подольске с любителями в рамках проекта «Выходи во двор»
Команда «Легенды хоккея» 11 февраля сыграет в Подольске с любительской сборной городского округа. Матч состоится в рамках V зимнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Игра пройдёт на открытом катке ФСК «Заречье» с натуральным льдом.
За команду легенд выступят звёзды мирового и российского хоккея Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Сергей Калинин, Сергей Коньков, Евгений Артюхин и Руслан Берников. Главным тренером звёзд все пять сезонов проекта выступает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.
В мероприятии примут участие и специальные гости – актёр театра и кино Роман Толкарев, популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.
Для болельщиков организуют зону спортивных активностей с конкурсами и призами. Коньков проведёт мастер-класс с юными хоккеистами.
Программу предстоящего мероприятия модно узнать по ссылке.
