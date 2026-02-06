Звёзды хоккея сыграют в Подольске с любителями в рамках проекта «Выходи во двор»

06 февраля 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды хоккея» 11 февраля сыграет в Подольске с любительской сборной городского округа. Матч состоится в рамках V зимнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.