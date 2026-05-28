Подмосковные учителя подали более 500 онлайн-заявок на компенсацию аренды жилья
Свыше 500 заявлений на получение выплаты педагогическим работникам за аренду жилья подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
На такую выплату имеют право учителя начальных классов, а также преподаватели русского языка, математики, информатики, химии, биологии и физики, не имеющие своей жилплощади в Подмосковье.
«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму заявления и написать реквизиты для перечисления средств», — говорится в сообщении.Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты».