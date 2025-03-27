Подмосковные учителя смогут проверить уровень знаний учеников по информатике

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С 31 марта по 30 апреля подмосковные учителя смогут проверить уровень знаний по информатике у учащихся 5-11-х классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ученикам потребуется 40-45 минут, чтобы пройти диагностику, с помощью которой педагоги проверят их уровень знания в предмете. Это поможет учителям скорректировать учебные планы.
Выполнять задания ребята смогут в произвольном порядке на компьютерах или мобильных устройствах.
Для того, чтобы поучаствовать в диагностике, нужно пройти регистрацию на образовательной платформе «Яндекс Учебник» как учитель, создать там класс и добавить в него учеников. Затем необходимо выдать учащимся логины и пароли. Тесты будут доступны в личном кабинете с 31 марта по 30 апреля.
Задания будут автоматически добавлены в виде отдельного предмета «Проекты». Преподаватели получат промежуточные результаты диагностики два раза, а итоговые результаты станут доступны на платформе после 30 апреля.Более подробную информацию можно найти на сайте проекта.
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Выполнять задания ребята смогут в произвольном порядке на компьютерах или мобильных устройствах.
Для того, чтобы поучаствовать в диагностике, нужно пройти регистрацию на образовательной платформе «Яндекс Учебник» как учитель, создать там класс и добавить в него учеников. Затем необходимо выдать учащимся логины и пароли. Тесты будут доступны в личном кабинете с 31 марта по 30 апреля.
Задания будут автоматически добавлены в виде отдельного предмета «Проекты». Преподаватели получат промежуточные результаты диагностики два раза, а итоговые результаты станут доступны на платформе после 30 апреля.Более подробную информацию можно найти на сайте проекта.
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Дайана Хусинова