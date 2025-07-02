Подмосковные учёные примут участие в конкурсе инновационных агропроектов
Учёные из Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском конкурсе инновационных агропроектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Стартовал приём заявок на новый конкурс, ориентированный на поддержку инновационных разработок и исследовательских проектов в агротехнологиях. Инициатива направлена на стимулирование талантливых специалистов, которые развивают отечественный агропром с использованием передовых подходов. Участниками могут стать исследователи, магистранты, студенты, аспиранты, научные работники, кандидаты и доктора наук в возрасте от 18 до 35 лет», – уточнили в ведомстве.Конкурс предусматривает три направления: биотехнологии, селекция и генетика, а также цифровизация для аграрного сектора. Победители получат поддержку от Россельхозбанка в продвижении своих решений, поиске инвестиций и пилотных тестированиях вместе с ведущими компаниями отрасли.
Авторы лучших проектов смогут презентовать свои разработки на площадке АгроИнвест Клуба.
Заявки на участие принимаются до 15 сентября через платформу. Победителей наградят на ежегодной конференции AgroСode Conf – площадке для обмена знаниями, демонстрации перспективных решений и поиска новых возможностей внедрения инноваций в практику.