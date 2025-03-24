Региональный портал Подмосковье принял более 200 заявок на газовые работы

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) настоятельно рекомендуют включить эту прививку в национальный календарь вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



«Пневмококк представляет собой бактерию, которая широко распространена и легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления людей, таких как детские сады и школы. Дети младшего возраста особенно уязвимы к этой инфекции, поскольку их иммунная система еще не полностью сформирована и не может эффективно бороться с бактериями», — подчеркнула заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр Елена Ряскова.