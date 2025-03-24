Региональный портал Подмосковье принял более 200 заявок на газовые работы

Фото: iStock / FotoCuisinette
Свыше 200 заявок на ремонт газового оборудования поступило на подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Региональный портал госуслуг – самый популярный цифровой сервис Подмосковья. На нём уже зарегистрировались более 7,5 млн пользователей, а число электронных услуг и функций превысило 390. Среди прошлогодних новинок – услуга по ремонту и замене газового оборудования. С момента запуска ею воспользовались более 200 раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В ведомстве напомнили о запрете самостоятельного ремонта при обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износе и истечении срока службы. Для устранения неисправностей или замены оборудования нужно вызвать специалистов газовой службы.
Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» доступна для физлиц на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ».
Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение трёх рабочих дней.
Читайте также:
В приложении «Добродел» появился сервис отслеживания общественного транспорта
В пяти подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам
Через портал госуслуг Подмосковья подали 14 тыс. заявок на льготные путёвки
Лора Луганская