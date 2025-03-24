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Региональный портал Подмосковье принял более 200 заявок на газовые работы

Фото: iStock / FotoCuisinette

Фото: iStock / FotoCuisinette

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Свыше 200 заявок на ремонт газового оборудования поступило на подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Региональный портал госуслуг – самый популярный цифровой сервис Подмосковья. На нём уже зарегистрировались более 7,5 млн пользователей, а число электронных услуг и функций превысило 390. Среди прошлогодних новинок – услуга по ремонту и замене газового оборудования. С момента запуска ею воспользовались более 200 раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В ведомстве напомнили о запрете самостоятельного ремонта при обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износе и истечении срока службы. Для устранения неисправностей или замены оборудования нужно вызвать специалистов газовой службы.

Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» доступна для физлиц на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ».

Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение трёх рабочих дней.

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#мингосуправления мо
#надежда куртяник
В Московскую область начали возвращаться перелётные скворцы
24 марта 2025, 11:24

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Анна Евсеева

В Подмосковье начали возвращаться скворцы, которых считают предвестниками настоящей весны. Обычно они прилетают в Россию в конце марта – начале апреля, рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Первыми прилетают самцы скворцов, которые тут же приступают к поиску подходящего крова. Для будущей семьи выбирают самые комфортные и безопасные места. Часто скворцы возвращаются в облюбованные в прошлом году домики, но не всегда находят их свободными. Конкуренция за жильё высока, и это заставляет птиц активно искать альтернативные варианты. Позже к ним присоединяются самки», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Скворцы играют важную роль в экосистеме. Заботясь о подходящем домике для этих полезных птиц, люди в то же время могут защитить свои сады и огороды. Здесь необходимо находить компромиссы, используя гуманные методы отпугивания, помня о сосуществовании человека и природы, находя гармоничные решения для обеих сторон.
«Скворцы – любители ягод, они с удовольствием лакомятся малиной, шелковицей, виноградом, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, яблоками и грушами. Жителям, которые вешают скворечники, советуют выбирать места подальше от теплиц и огородов, отдавая предпочтение дворам и лесопарковым зонам, где нет плодово-ягодных растений», – отметили в министерстве.
Если скворечник уже установлен на участке, и хозяин не хочет его перемещать, можно попробовать защитить урожай. Для этого лучше использовать отпугивающие приспособления. Это, например, такие блестящие и гремящие предметы, как крышки от банок, старые компакт-диски, куски хромированного железа, соединённые вместе и подвешенные на верёвке. Такие меры помогут отпугнуть птиц и сохранить урожай в целости.

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Объявлен день старта приёма заявок на фотоконкурс «Русская цивилизация»
24 марта 2025, 10:52

Фото: сайт rucivilization.ru

С 12 июня по 12 октября этого года состоится IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Его проводит Федеральное агентство по делам национальностей, сообщили в пресс-службе агентства.
«Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Цель – содействие гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России. Мероприятие объединяет фотографов не только регионов России, но и всего мира. Его популярность продолжает расти, с каждым годом фотоконкурс становится всё масштабнее», – говорится в сообщении.
В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Ознакомиться с его правилами и подать заявку можно на сайте. Приём заявок продлится с 12 июня по 5 октября.

В состав жюри входят известные в стране и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актёры и фотожурналисты. По результатам конкурса они определят лучшие работы.

Награждение победителей Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок Москвы. Награды вручат в семи номинациях: «Семейные ценности», «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Мир. Созидание. Жизнь.». Помимо этого, будет вручены Гран-при за лучшую фотографию, Приз зрительских симпатий, а также приз в специальной номинации «Многодетная семья России».

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В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
24 марта 2025, 10:33

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

В Московской области этой весной откроются четыре очные площадки для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Регион вошёл в число победителей конкурсного отбора на создание площадок, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
По итогам первого отбора площадки создадут в «Физтех-лицее» имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, школе №9 с углублённым изучением отдельных предметов в Чехове, Учебно-производственном центре «Унитех» в Химках и Песковской средней общеобразовательной школе в Коломне. На этих площадках можно будет сдать комплекс по всем 10 существующим нормативам технологической грамотности – кибербезопасности, фактчекингу, беспилотникам, электронике и другим – и получить золотые значки. Полный список площадок опубликован на сайте проекта.
«Запуск очных площадок для сдачи нормативов – важный шаг развития и масштабирования ТехноГТО. В дальнейшем отбор будут проводить постоянно. Это значит, что скоро такие площадки появятся во всех регионах России, и каждый сможет проверить свою технологическую грамотность. Выпускникам ТехноГТО президентская платформа даст возможность получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ и повысить шансы на поступление в вуз», – пояснил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Участник допускается к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок после успешного прохождения – на 70 и более баллов – не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности. Все они доступны на сайте.

Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Его реализуют Кружковое движением НТИ вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодёжью.

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Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов по вводу жилья на одного жителя
24 марта 2025, 10:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в пятёрку лидеров рейтинга регионов России по вводу жилья в пересчёте на одного жителя за 2024 год. Как следует из данных рейтинга, Подмосковье заняло четвёртое место.
«Лидирующую группу составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская, Московская и Калининградская области. Ввод жилья в Подмосковье – 1,301 кв. м. При этом общероссийский показатель – 0,738 кв. м. Аутсайдерами стали Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ», – свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
По данным статистики, объём ввода жилья в прошлом году составил 107,8 млн кв. м., что на 2,4% ниже, чем в 2023-м. В пересчёте на одного россиянина было введено 0,738 «квадратов», однако диапазон значений показателя в регионах очень широк и отличается в несколько раз.

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Врач-педиатр МОЦОМД объяснила, почему ребенку необходимо делать вакцинацию от пневмококка
24 марта 2025, 10:05

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Пневмококковая инфекция представляет серьёзную угрозу для здоровья детей, так как может привести к развитию пневмонии, менингита и сепсиса. Вакцинация против пневмококка является эффективным способом защитить ребёнка от этих опасных заболеваний.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) настоятельно рекомендуют включить эту прививку в национальный календарь вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пневмококк представляет собой бактерию, которая широко распространена и легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления людей, таких как детские сады и школы. Дети младшего возраста особенно уязвимы к этой инфекции, поскольку их иммунная система еще не полностью сформирована и не может эффективно бороться с бактериями», — подчеркнула заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр Елена Ряскова.

Вакцинация от пневмококковой инфекции способствует формированию иммунитета к наиболее распространённым и опасным серотипам пневмококка, которые вызывают большинство заболеваний у детей. Введение вакцины активизирует процесс выработки антител, способных распознавать и уничтожать бактерии, предотвращая развитие заболевания или значительно облегчая его течение.

«Осложнения, вызванные пневмококковой инфекцией, могут быть очень серьезными и даже привести к инвалидности», — добавила врач.

Во всех трёх детских поликлиниках МОЦОМД доступна вакцина «Превенар-13». График вакцинации от пневмококковой инфекции обычно включает несколько доз, вводимых в течение первого года жизни ребёнка, а также ревакцинацию в старшем возрасте.

Необходимо обсудить с педиатром оптимальный график вакцинации для ребёнка с учётом его возраста и состояния здоровья.

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