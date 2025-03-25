В Подмосковье приемные семьи могут оформить компенсацию за отдых через портал госуслуг

После перенесенного ишемического инсульта в отделение медицинской реабилитации НИКИ детства доставили 15-летнюю девушку из Мытищ. При поступлении она едва могла говорить, ее речь была нарушена, а движения в левой руке и ноге были почти полностью утрачены, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.