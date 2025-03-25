В Подмосковье приемные семьи могут оформить компенсацию за отдых через портал госуслуг

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Теперь приемные семьи могут подать заявление на выплату материальной помощи для организации отдыха детей или компенсацию расходов на путевки прямо на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Помимо перевода услуги в "цифру", в онлайн-форму внедрены умные сервисы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на регпортале. Ещё добавлен сервис предварительной проверки назначенной меры социальной поддержки. Если услуга уже была получена в текущем году, система сразу сообщит об этом при повторной подаче заявления», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право один раз в год получить компенсацию за отдых, включая поездки с родными детьми. Вместо компенсации также доступна материальная помощь.
Услуга «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» размещена на портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы подать заявление онлайн, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы, включая подтверждение оплаты путевок. Важно, что оплата должна быть произведена с личного счета приемного родителя.
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Дайана Хусинова