В Химках задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 2,3 млн рублей

20 июля 2026, 17:43

оригинал Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки свыше 2,3 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась 77-летняя местная жительница.

«С пожилой женщиной связались лжесотрудники портала госуслуг и убедили, что доступ к её личному кабинету попал к третьим лицам для перевода денег экстремисту. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей якобы было необходимо передать все сбережения инкассатору для декларирования. Пенсионерка выполнила инструкции, поняла, что её обманули, и пошла в полицию», – отметила Петрова.