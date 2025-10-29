В Московской области с начала года подписали свыше 230 договоров на вывоз ТКО

29 октября 2025, 18:42

Видео: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье с начала года заключили более 230 договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Наличие договора на вывоз ТКО с региональным оператором обязательно для всех собственников отходов. Регоператор обязуется принять отходы, обеспечить их сбор, вывоз, обработку, обезвреживание и утилизацию, а собственник – оплатить услугу по тарифу. Заключать договоры должны собственники частных домов, квартир и помещений в жилых домах, а также юрлица-собственники нежилых помещений», – рассказали в министерстве.