В Подмосковье у подростка лопнуло яичко во время тренировки по единоборствам
Хирурги Раменской больницы прооперировали подростка с разрывом капсулы яичка
В Подмосковье подросток получил травму яичка во время тренировки по единоборствам. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Юноша поступил в детское хирургическое отделение Раменской больницы с острой болью и отёком наружных половых органов. Тяжёлую травму он получил во время занятий спортом. Мальчик пожаловался родителям лишь спустя двое суток, когда боль стала нестерпимой, и те доставили его в больницу. Хирурги провели экстренную операцию.
«Мы диагностировали полный разрыв капсулы яичка. Огромная гематома и отёк сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в нашей практике. Наша задача была спасти функции травмированного органа. Под общей анестезией удалили гематому и сшили разорванную капсулу яичка», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.После операции пациент оставался под наблюдением врачей. На пятые сутки он выписался в удовлетворительном состоянии.