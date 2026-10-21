В Подмосковье у подростка лопнуло яичко во время тренировки по единоборствам

21 октября 2026, 11:39

Хирурги Раменской больницы прооперировали подростка с разрывом капсулы яичка

оригинал Фото: Istock/Gumpanat

В Подмосковье подросток получил травму яичка во время тренировки по единоборствам. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.





Юноша поступил в детское хирургическое отделение Раменской больницы с острой болью и отёком наружных половых органов. Тяжёлую травму он получил во время занятий спортом. Мальчик пожаловался родителям лишь спустя двое суток, когда боль стала нестерпимой, и те доставили его в больницу. Хирурги провели экстренную операцию.

«Мы диагностировали полный разрыв капсулы яичка. Огромная гематома и отёк сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в нашей практике. Наша задача была спасти функции травмированного органа. Под общей анестезией удалили гематому и сшили разорванную капсулу яичка», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.