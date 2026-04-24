Подмосковные ватаги примут участие в матчах открытия Центральной лиги килы
В Москве 25 апреля состоится торжественное открытие созданной в Подмосковье Центральной лиги килы. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На поле столичного стадиона «Свиблово» сойдутся ватаги «Любера» (Люберцы), «1380 килАтонн» (Люберцы), «Северный человек» (Чехов/Серпухов) и «Наш дом» (Раменское). К ним присоединятся «Ватага 1585» из Москвы и «Опричники» из Владимирской области.
Игры лиги пройдут в пять этапов на стадионах Москвы, Московской и Владимирской областей.
«Центральная лига килы – естественное продолжение развития этой игры в Центральном федеральном округе. Лигу организуют сами ватаги, это яркое проявление любительской инициативы. Ватаги планируют тренировочный процесс исходя из стабильного календаря игр, а не от случая к случаю», – отметил президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.
В Центральной лиге килы создадут два дивизиона по восемь ватаг в каждом, что обеспечит конкурентную среду.
Сегодня в России действует две лиги килы – Уральская, основанная в прошлом году, и Поволжская, созданная в марте этого года. Центральная станет третьей в стране.