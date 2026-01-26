Подмосковные ватаги заняли весь пьедестал крупного турнира по киле
Три подмосковные команды заняли все призовые места на межрегиональном турнире по киле в Дзержинском. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Соревнования выиграла люберецкая ватага «Любера». Региональная команда «Наш Дом» заняла второе место, а ватага «1380 килАтонн» стала бронзовым призёром. В турнире приняла участие ещё одна команда из Московской области – коллектив «Люберецкие Любители Килы». Она заняла шестое место.
Турнир по киле прошёл в манеже стадиона «Орбита». Межрегиональные соревнования объединили ватаги из Москвы, Московской и Владимирской областей.
Кила – русская национальная спортивная игра с мячом, которая из дворовой ватаги, как в этом виде спорта называется команда, доросла до Федерации килы России, распространившись на 53 региона и другие страны.
Проект «Кила – национальный спорт России» стал лучшим из 5582 проектов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Он получил гран-при от министра спорта России Михаила Дегтярёва.
Читайте также: