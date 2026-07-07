«Не потеря, а приобретение»: Губерниев отреагировал на уход Сперцяна из «Краснодара»

07 июля 2026, 15:43

Губерниев назвал уход Сперцяна из «Краснодара» приобретением для клуба

Фото: iStock/bildobjektiv

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Его слова приводит издание Metaratings.ru.





Губерниев отметил, что «продажа» футболиста за 25 миллионов евро — «не потеря, а приобретение» для клуба, поскольку на эти деньги можно «купить» других игроков. Он отметил, что шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ увеличились именно благодаря этим средствам, а замену Сперцяну клуб найдет.

«Вряд ли это знаковая потеря для них, чтобы перестать бороться за титул», — сказал комментатор.