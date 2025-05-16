Подмосковные велосипедисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО

Две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Три медали принесла в копилку сборной Подмосковья Александра Белова из Электростали. Она стала лучшей в дисциплине «критериум», заняла второе место в групповой гонке и выиграла бронзу в индивидуальной гонке на время среди девушек 15-16 лет», — говорится в сообщении.Анастасия Дьячкова из Фрязина выиграла в критериуме, групповой гонке и индивидуальной гонке среди юниорок 17-18 лет три серебряные медали. Андрей Плитарак из Одинцова победил в критериуме и завоевал серебро в групповой гонке. А Никита Виноградов из Фрязина занял второе место в индивидуальной гонке на время.
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