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Лесовой выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки в ближайшие два года

Фото: iStock/ NiseriN

Фото: iStock/ NiseriN

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой высказался об уровне РПЛ и объявил, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки в скором времени.
Даниил Лесовой обратил внимание, что за шесть лет в Российской премьер-лиге он не почувствовал ни роста, ни падения уровня игры.

«В каких-то отдельных матчах бывает очень сложно, а в других — легко. Все плюс-минус так и остается», — подчеркнул полузащитник «Динамо» в беседе с «РБ Спорт».

Со слов Даниила Лесового, футболисты узнают об уровне своей игры, когда их вернут в еврокубки. Спортсмен полагает, что это произойдет в ближайшие два года.

Стоит напомнить, что все российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Ранее тренер «Севильи» Луси Мартин заявил, что испанский клуба интересуется 26-летним защитником сборной Армении и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

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Ливай Гарсия: все игроки «Спартака» расстроены поражением «Ростову»
16 мая 2025, 15:14

Фото: iStock/Rafa Jodar

Тринидадский форвард «Спартака» Ливай Гарсия в беседе с «РБ Спорт» ответил, что сказал главный тренер «красно-белых» Деян Станкович после проигрыша «Ростову» в финале Пути регионов FONBET Кубка России и какое настроение у команды.
Матч состоялся на «Лукойл Арене» и завершился со счетом 1:2. Единственный гол забил 27-летний тринидадец. Нападающий признался, что тренерский штаб пока не обсуждал итоги игры с футболистами:
«Мы еще не успели поговорить с нашим главным тренером».
Также он обратился к болельщикам московского клуба:
«Что бы я хотел сказать болельщикам "Спартака" после поражения от "Ростова"? Понятное дело, что все игроки нашей команды очень расстроены. Да, я согласен с тем, что сезон получился неудачным, наши результаты разочаровывают, но мы обязательно проведем работу над ошибками, "Спартак" вернется сильнее».
В суперфинале FONBET Кубка России по футболу «желто-синие» окажутся на одном поле «ЦСКА». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

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«Играет решающую роль в ЦСКА»: Валерий Непомнящий высоко оценил игру полузащитника
Непомнящий заявил, что решающую роль в ЦСКА играет Кисляк
16 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил игру «армейцев» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Также он разобрал игру полузащитников «красно-синих» Матвея Кисляка и Миралема Пьянича. Его слова передает Metaratings.ru.
«ЦСКА — главная команда весны. На этом отрезке «армейцы» набрали больше всех очков, а из клуба мы не слышим никаких новостей о скандалах и беспокойствах», — отметил российский тренер.
Заодно он напомнил, что даже до зимы ЦСКА показывал узнаваемый футбол, несмотря на то что команда «не очень реализовывала свои моменты». Ситуация изменилась уже весной после усиления состава — теперь у главного тренера Марко Николича появилось несколько сочетаний в атаке.
«Все ждали успехов от Пьянича, а в итоге решающую роль в ЦСКА стал играть Кисляк. Матвей — открытие, которое дал нам тренерский штаб. Очень не хочется его сглазить. У них разные игровые характеристики, но Миралему не хватает остроты, в отличие от Кисляка», — подчеркнул Непомнящий.
После 28 туров ЦСКА оказывается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 55 очками. Ближайший матч «красно-синие» проведут 19 мая в 19:30 по московскому времени против «Локомотива».

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#тренер
#футбол
#матч
#рпл
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«Психически неустойчивый человек»: Червиченко высказался о главном тренере «Спартака»
Червиченко: игроки «Спартака» начинают психовать из-за эмоций Станковича
16 мая 2025, 13:09

Фото: iStock/matimix

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера команды Деяна Станковича в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом».
Встреча между командами состоялась накануне, 15 мая, и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. В конце матча Станкович получил две жёлтые карточки за разговоры с главным арбитром, после чего был удалён с поля.

«Огромную роль играют психопатические выходки Станковича. Команда не заряжается от его эмоций, а наоборот, тоже начинает психовать. С тренером «Спартак» ошибся. Перебор эмоций, постоянная апелляция к судьям – это перебор. Излишние эмоции сослужили плохую службу. Сейчас речь пойдет про расторжение контракта. Никакого движения вперед.
Станковича оставят до конца сезона. Всего два матча осталось. Когда его назначали, мне говорили, что это психически неустойчивый человек. Его поведение пока что подтверждает эту версию. Не удивлюсь, если завтра он бросит команду и уедет, но надеюсь, что этого не случится», – высказался Червиченко в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, что Станковича назначили главным тренером в мае прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Под его руководством «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 баллом.

Ранее в этот день сообщалось, что руководство «красно-белых» рассматривает кандидатуру защитника «Ростова»Ланговича на место Хлусевича, который покидает клуб этим летом.

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«Спартак» может заменить Хлусевича на Ланговича из «Ростова»
16 мая 2025, 12:41

Фото: iStock/matimix

«Спартак» рассматривает 21-летнего защитника «Ростова» Андрея Ланговича в качестве кандидата на замену Даниила Хлусевича, покидающего столичный клуб летом.
Издание Metaratings.ru отмечает, что Лангович является воспитанником академии «Ростова», а за основную команду выступает с июля 2021 года. На счету игрока шесть голов и семь результативных передач в 107 матчах.

Рыночная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.

Накануне, 15 мая, на московском стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч между «Спартаком» и «Ростовом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Голы забили: Александр Максименко и Николай Комличенко из команды-победителя и Ливай Гарсия от «Спартака».

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Тренер «Севильи» заявил, что Тикнизяном интересуется Европа
16 мая 2025, 12:32

Фото: iStock/ gorodenkoff

Тренер «Севильи» Луси Мартин заявил, что испанский клуба интересуется 26-летним защитником сборной Армении и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
Тренер объяснил, что хорошо знает Тикнизяна.

«Наш тренерский штаб долгое время пытался пригласить Наира в национальную сборную Армении, но он на это решился только после выступлений в молодёжной сборной России. О Тикнизяне могу сказать лишь то, что он топовый игрок, и к нему есть интерес в европейском футболе. Больше информации о возможных намерениях «Севильи» сообщить не могу», — обратил внимание Луси Мартин в беседе с Metaratings.ru.

До этого агент Наира Александр Клюев подчеркнул, что «Севилья» уже долгое время интересуется Тикнизяном. Сам спортсмен говорил, что знает лишь о разговорах о возможном интересе со стороны «Севильи» без конкретики.

В нынешнем сезоне Тикнизян отыграл 33 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал четыре голевых передачи. Портал Transfermarkt считает, что рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

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#футбол
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