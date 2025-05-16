Лесовой выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки в ближайшие два года

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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой высказался об уровне РПЛ и объявил, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки в скором времени.
Даниил Лесовой обратил внимание, что за шесть лет в Российской премьер-лиге он не почувствовал ни роста, ни падения уровня игры.
Со слов Даниила Лесового, футболисты узнают об уровне своей игры, когда их вернут в еврокубки. Спортсмен полагает, что это произойдет в ближайшие два года.
Стоит напомнить, что все российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Ранее тренер «Севильи» Луси Мартин заявил, что испанский клуба интересуется 26-летним защитником сборной Армении и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
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«В каких-то отдельных матчах бывает очень сложно, а в других — легко. Все плюс-минус так и остается», — подчеркнул полузащитник «Динамо» в беседе с «РБ Спорт».
Со слов Даниила Лесового, футболисты узнают об уровне своей игры, когда их вернут в еврокубки. Спортсмен полагает, что это произойдет в ближайшие два года.
Стоит напомнить, что все российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Ранее тренер «Севильи» Луси Мартин заявил, что испанский клуба интересуется 26-летним защитником сборной Армении и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
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Ольга Енгалычева