Тхэквондист из Одинцова Сычёв завоевал золото первенства мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Николай Сычёв из Подмосковья одержал победу на мировом первенстве по тхэквондо WTF среди юношей 12-14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Воспитанник спортшколы «Лидер» стал лучшим в весовой категории 41 кг. В финале он победил соперника из Омана. Бронзовыми призёрами стали представители Таиланда и США.
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«По итогам турнира сборная России выиграла рекордное количество медалей: пять золотых, серебряную и три бронзовых. Такой результат для одной страны назвали беспрецедентным за всю историю этих соревнований. В первенстве мира приняли участие 1,8 тыс. спортсменов из 89 стран. Они боролись за призовые места в 10 женских и 10 мужских весовых категориях», – отметили в ведомстве.Первенство мира по тхэквондо WTF среди юношей и девушек состоялось в городе Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Лора Луганская