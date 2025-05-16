«Играет решающую роль в ЦСКА»: Валерий Непомнящий высоко оценил игру полузащитника

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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий оценил игру «армейцев» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Также он разобрал игру полузащитников «красно-синих» Матвея Кисляка и Миралема Пьянича. Его слова передает Metaratings.ru.
«ЦСКА — главная команда весны. На этом отрезке «армейцы» набрали больше всех очков, а из клуба мы не слышим никаких новостей о скандалах и беспокойствах», — отметил российский тренер.Заодно он напомнил, что даже до зимы ЦСКА показывал узнаваемый футбол, несмотря на то что команда «не очень реализовывала свои моменты». Ситуация изменилась уже весной после усиления состава — теперь у главного тренера Марко Николича появилось несколько сочетаний в атаке.
«Все ждали успехов от Пьянича, а в итоге решающую роль в ЦСКА стал играть Кисляк. Матвей — открытие, которое дал нам тренерский штаб. Очень не хочется его сглазить. У них разные игровые характеристики, но Миралему не хватает остроты, в отличие от Кисляка», — подчеркнул Непомнящий.После 28 туров ЦСКА оказывается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 55 очками. Ближайший матч «красно-синие» проведут 19 мая в 19:30 по московскому времени против «Локомотива».
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