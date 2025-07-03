Регбистки из Подмосковья победили на молодёжной Спартакиаде
Женская сборная Московской области заняла первое место по регби-7 среди юниорок до 21 года на VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда провела на Спартакиаде пять игр и одержала победу в каждой из них. В числе соперников, которых одолела сборная Московской области, команды Дагестана, Челябинской области, Краснодарского края, Татарстана и Москвы», — говорится в сообщении.В составе команды Московской области выступали Азиза Янаева, Анна Фоменко, Александра Трофимова, Полина Сильченкова, Софья Романова, Ксения Продан, Мария Науменко, Арина Ленец, Майя Кликина, Юлия Бизина, Алёна Ананьева и Дарья Андрущак.
Соревнования проходили в городе Крымск с 1 по 3 июля.