Подмосковные юниоры победили на первенстве Европы по греко-римской борьбе
Спортсмены из Московской области Мингиян Горяев и Иван Соломин завоевали золотые медали на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Мингиян Горяев из городского округа Химки одержал победу в весовой категории до 67 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее азербайджанского спортсмена Фараима Мустафаева, а в финале одолел представителя Украины Владислава Покотило», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялся также Иван Соломин из подмосковного Воскресенска, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. В полуфинале он выиграл у Драгоса Драги из Румынии, а в финале — у спортсмена из Азербайджана Турана Дашдамирова.
Первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года проходит с 30 июня по 6 июля в итальянском городе Каорле в провинции Венеция.