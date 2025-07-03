Подмосковные юниоры победили на первенстве Европы по греко-римской борьбе

03 июля 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области Мингиян Горяев и Иван Соломин завоевали золотые медали на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«Мингиян Горяев из городского округа Химки одержал победу в весовой категории до 67 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее азербайджанского спортсмена Фараима Мустафаева, а в финале одолел представителя Украины Владислава Покотило», — говорится в сообщении.