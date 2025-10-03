Подмосковные ветеринары дали советы хозяевам, взявшим животное с улицы
Приютить животное с улицы – не только благородный, но и ответственный поступок, который иногда спасает жизнь. Сотрудники ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области рассказали, как адаптировать питомца к новым условиям.
Не стоит откладывать осмотр у специалиста. Ветеринар проверит наличие у животного инфекций, паразитов, заболеваний, составит график прививок и других процедур.
«Дома рекомендуется использовать качественные корма, подходящие виду, возрасту и породе животного. Необходимо обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Нельзя резко менять рацион, так как это может вызвать проблемы с пищеварением», – рассказали в пресс-службе.Важно выделить животному отдельное место в доме и не спешить идти на контакт. Не следует сразу гладить его или брать на руки.
«Разговаривайте спокойным голосом, поощряйте лакомствами. При наличии других домашних питомцев знакомьте их постепенно и под контролем», – посоветовали в ведомстве.Там напомнили, что привить питомцев и провести другие процедуры владельцы могут в государственных ветеринарных учреждениях. Адреса и график работы можно найти на карте, а записаться на приём – по телефону единого колл-центра +7 (495) 668-01-25. После 21:00 звонки принимает голосовой помощник «Вита».