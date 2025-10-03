Подмосковные ветеринары дали советы хозяевам, взявшим животное с улицы

03 октября 2025, 15:00

оригинал Фото: Istock / Vladimir Zapletin

Приютить животное с улицы – не только благородный, но и ответственный поступок, который иногда спасает жизнь. Сотрудники ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области рассказали, как адаптировать питомца к новым условиям.





Не стоит откладывать осмотр у специалиста. Ветеринар проверит наличие у животного инфекций, паразитов, заболеваний, составит график прививок и других процедур.

«Дома рекомендуется использовать качественные корма, подходящие виду, возрасту и породе животного. Необходимо обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Нельзя резко менять рацион, так как это может вызвать проблемы с пищеварением», – рассказали в пресс-службе.

«Разговаривайте спокойным голосом, поощряйте лакомствами. При наличии других домашних питомцев знакомьте их постепенно и под контролем», – посоветовали в ведомстве.