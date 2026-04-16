Подмосковные ветеринары дали советы по обустройству счастливой жизни питомца

16 апреля 2026, 14:20

оригинал

Каждый хозяин может сделать жизнь питомцев по-настоящему комфортной и здоровой. Счастье домашнего животного складывается из мелочей, которые легко создать дома, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода со ссылкой на ветеринаров Госветслужбы.





Начать стоит с таких базовых вещей, как кухонные весы для точного контроля порций, двух мисок – для еды и для воды, а также сбалансированного корма. Он должен быть подобран с учётом возраста, породы и особенностей здоровья питомца.

«Для ухода за шерстью полезно иметь специальные щетки. Для собак с густым подшёрстком подойдет пуходёрка, для гладкошерстных пород – резиновая перчатка. Кошек, особенно длинношёрстных, тоже нужно регулярно вычёсывать. Не стоит забывать и о когтеточке – она спасёт мебель и поможет питомцу стачивать когти», – рассказали в ведомстве.

«Помимо этого, необходимо организовать домашнюю ветеринарную аптечку. Она должна содержать антисептики, средства от расстройства желудка, бинты и термометр. Кроме того, для комфорта хвостатого члена семьи важно оборудовать уютное место для сна – лежанку или домик. Но самое главное – наши любовь и внимание», – добавили ветеринары.