Подмосковные ветеринары дали советы по обустройству счастливой жизни питомца
Каждый хозяин может сделать жизнь питомцев по-настоящему комфортной и здоровой. Счастье домашнего животного складывается из мелочей, которые легко создать дома, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода со ссылкой на ветеринаров Госветслужбы.
Начать стоит с таких базовых вещей, как кухонные весы для точного контроля порций, двух мисок – для еды и для воды, а также сбалансированного корма. Он должен быть подобран с учётом возраста, породы и особенностей здоровья питомца.
«Для ухода за шерстью полезно иметь специальные щетки. Для собак с густым подшёрстком подойдет пуходёрка, для гладкошерстных пород – резиновая перчатка. Кошек, особенно длинношёрстных, тоже нужно регулярно вычёсывать. Не стоит забывать и о когтеточке – она спасёт мебель и поможет питомцу стачивать когти», – рассказали в ведомстве.
Из гаджетов полезны GPS-трекеры, которые помогут найти животное в случае его потери. Автоматические кормушки удобны для соблюдения режима питания, а системы видеонаблюдения позволят следить за котом или собакой в отсутствие хозяев. Возрастным или короткошёрстным питомцам пригодятся грелки или самонагревающиеся коврики.
«Помимо этого, необходимо организовать домашнюю ветеринарную аптечку. Она должна содержать антисептики, средства от расстройства желудка, бинты и термометр. Кроме того, для комфорта хвостатого члена семьи важно оборудовать уютное место для сна – лежанку или домик. Но самое главное – наши любовь и внимание», – добавили ветеринары.Если же хозяин заметил что-то тревожное в поведении или самочувствии питомца, нужно сразу обратиться в Госветслужбу Подмосковья. Узнать адрес ближайшей клиники и записаться на приём можно каждый день с 9 до 21 часа по телефону горячей линии +7 (495) 668-01-25 или на портале «МОй АПК».