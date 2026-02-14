Дом полностью сгорел по вине белки, перегрызшей провода

14 февраля 2026, 18:58

В США дом сгорел дотла из-за белки

Фото: iStock/Adam Bartosik

В США семья лишилась дома после пожара, предположительно вызванного коротким замыканием. Его спровоцировала белка, перегрызшая электрические провода на чердаке. Об этом сообщает Daily Star.