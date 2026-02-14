Дом полностью сгорел по вине белки, перегрызшей провода
В США семья лишилась дома после пожара, предположительно вызванного коротким замыканием. Его спровоцировала белка, перегрызшая электрические провода на чердаке. Об этом сообщает Daily Star.
Донни Банта и Стейси Дэвис с двумя детьми спали, когда их разбудил едкий запах дыма. По словам хозяина дома, он услышал щелчок автоматического выключателя, затем заметил шум на чердаке и почувствовал запах горящей проводки. Семья быстро покинула дом вместе с домашними животными.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но здание и все его содержимое были практически полностью уничтожены. Предварительная причина пожара — повреждение электропроводки. Вероятно, белка перегрызла проводку, что вызвало короткое замыкание.
