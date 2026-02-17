В Дмитрове на базе госветстанции запустили услугу груминга
Государственная ветеринарная служба Подмосковья расширяет перечень сервисов для владельцев домашних животных. В Дмитрове на базе ветеринарной станции (г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 5), начала работать услуга профессионального груминга — комплексного ухода за внешним видом и гигиеной питомцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В государственных ветклиниках региона выполняются медицинская стрижка и удаление колтунов. В Дмитрове дополнительно предлагают модельные стрижки, купание с применением профессиональной косметики, а также гигиенические процедуры — чистку ушей, подстригание когтей и обработку подушечек лап. Таким образом, владельцы животных могут воспользоваться полным спектром услуг в одном учреждении.
Предварительная запись осуществляется по телефону: +7 (496) 223-28-11. В Московской области действует единый цифровой ветеринарный сервис на портале «Мой АПК». С его помощью можно узнать адреса и график работы государственных ветучреждений, получить контактные данные и информацию о специалистах, а также записаться на прием через портал региональных госуслуг.
