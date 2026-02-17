В Дмитрове на базе госветстанции запустили услугу груминга

17 февраля 2026, 17:28

оригинал Фото: istockphoto / Olga Yastremska

Государственная ветеринарная служба Подмосковья расширяет перечень сервисов для владельцев домашних животных. В Дмитрове на базе ветеринарной станции (г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 5), начала работать услуга профессионального груминга — комплексного ухода за внешним видом и гигиеной питомцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.