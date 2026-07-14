Подмосковные ветеринары дали советы по уходу за экзотическим питомцем

14 июля 2026, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На Талдомскую ветеринарную станцию на плановый осмотр привели сервала по кличке Муся. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Ветеринары оценили внешний вид экзотического питомца, измерили температуру, частоту дыхания и пульса, осмотрели глаза, уши и зубы. Помимо этого, Мусе сделали УЗИ и анализы. Результаты показали, что она здорова.

«История сервала – отличный повод напомнить владельцам экзотических животных о важности регулярной заботы о здоровье питомцев. Сервал – дикое хищное животное, его природа диктует особые правила ухода. Такие кошки мастерски скрывают недомогание и при ухудшении самочувствия могут вести себя как обычно. Поэтому владельцы должны быть очень наблюдательными и реагировать на малейшие изменения в поведении кошки», – отметили в Государственной ветеринарной службе Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО