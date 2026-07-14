Подмосковные ветеринары дали советы по уходу за экзотическим питомцем
На Талдомскую ветеринарную станцию на плановый осмотр привели сервала по кличке Муся. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары оценили внешний вид экзотического питомца, измерили температуру, частоту дыхания и пульса, осмотрели глаза, уши и зубы. Помимо этого, Мусе сделали УЗИ и анализы. Результаты показали, что она здорова.
«История сервала – отличный повод напомнить владельцам экзотических животных о важности регулярной заботы о здоровье питомцев. Сервал – дикое хищное животное, его природа диктует особые правила ухода. Такие кошки мастерски скрывают недомогание и при ухудшении самочувствия могут вести себя как обычно. Поэтому владельцы должны быть очень наблюдательными и реагировать на малейшие изменения в поведении кошки», – отметили в Государственной ветеринарной службе Подмосковья.
Врачи назвали лучшим способом вовремя заметить проблему плановые осмотры. Для взрослого сервала достаточно посещать врача раз в год. Но если питомец уже в зрелом возрасте или страдает хроническим заболеванием, лучше показывать его специалисту каждые полгода.
Ветеринары предупредили, что хозяину не стоит дожидаться планового приёма, если он заметил тревожные признаки. Это смена поведения – агрессия или апатия, отказ от еды или питья, проблемы с шерстью и кожей, выделениях из глаз или ушей, нарушение дыхания, координации или мочеиспускания.
В Подмосковье работают более 80 государственных ветеринарных станций, где готовы помочь в том числе экзотическим питомцам. Записаться на приём можно на портале «Мой АПК».