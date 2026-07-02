Подмосковный сайт вакцинации домашних животных в июне посетили 7200 раз

02 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В июне по всему Подмосковью провели 637 выездных акций по вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Жители региона могут найти ближайший пункт и режим его работы на портале «МОй АПК». Раздел «Ветеринария МО» объединяет цифровые сервисы государственной ветеринарной службы Московской области.

«Среди них – запись в клинику, регистрация домашних животных, оформление свидетельства для перевозки питомцев, заключение договора на оказание ветеринарных услуг. Также на портале опубликована интерактивная карта пунктов вакцинации против бешенства. Она помогает быстро выбрать удобную для посещения площадку, построить до неё маршрут, посмотреть дату и время проведения вакцинации», – отметили в министерстве.