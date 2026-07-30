Подмосковные ветеринары на учениях отработали действия при нештатных ситуациях
Сотрудники Государственной ветеринарной службы Московской области провели учения по гражданской обороне. Они прошли на базе Сергиево-Посадской ветеринарной станции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
На учениях специалисты отработали порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, проверили взаимодействие между подразделениями, оценили готовность оборудования.
«Участники продемонстрировали оснащение ветеринарной станции – лабораторное оборудование, спецтехнику, дезинфекционные установки, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, защитные костюмы и многое другое. Ветеринары прошли инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что проведение таких тренировок позволяет поддерживать высокий уровень подготовки сотрудников и быть готовыми к самым разным ситуациям.