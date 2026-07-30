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Подмосковные ветеринары на учениях отработали действия при нештатных ситуациях

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Государственной ветеринарной службы Московской области провели учения по гражданской обороне. Они прошли на базе Сергиево-Посадской ветеринарной станции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.



На учениях специалисты отработали порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, проверили взаимодействие между подразделениями, оценили готовность оборудования.

«Участники продемонстрировали оснащение ветеринарной станции – лабораторное оборудование, спецтехнику, дезинфекционные установки, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, защитные костюмы и многое другое. Ветеринары прошли инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Там добавили, что проведение таких тренировок позволяет поддерживать высокий уровень подготовки сотрудников и быть готовыми к самым разным ситуациям.
Лора Луганская

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