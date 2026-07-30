ЦППК сделает бесплатным провоз велосипедов по случаю Ночного велофестиваля
1 августа состоится традиционный Московский Ночной велофестиваль. В этот день Центральная ППК обеспечит бесплатный провоз велосипедов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на компанию.
Бесплатный провоз будет действовать в течение всего дня 1 августа до 16 часов 2 августа во всех поездах Москвы и Московской области. Для этого на всех пригородных направлениях нужно будет оформить билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате ЦППК.
«В границах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью в любое время, а не только в рамках фестиваля. На других участках и направлениях бесплатный провоз действует с 11 до 16 часов, а также с 21 часа до 6 часов», – напомнили в Центральной ППК.Маршрут Московского Ночного велофестиваля протяжённостью 16 километров пройдёт по Садовому кольцу. Старт и финиш – на Зубовской улице.
Стартует мероприятие в субботу, 1 августа. Для удобства время разделили на три слота: 21:00, 22:00 или 23:00. Участие бесплатное, присоединиться может каждый.