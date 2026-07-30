ЦППК сделает бесплатным провоз велосипедов по случаю Ночного велофестиваля

30 июля 2026, 22:35

оригинал Фото: АО «Центральная ППК»

1 августа состоится традиционный Московский Ночной велофестиваль. В этот день Центральная ППК обеспечит бесплатный провоз велосипедов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на компанию.





Бесплатный провоз будет действовать в течение всего дня 1 августа до 16 часов 2 августа во всех поездах Москвы и Московской области. Для этого на всех пригородных направлениях нужно будет оформить билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате ЦППК.

«В границах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью в любое время, а не только в рамках фестиваля. На других участках и направлениях бесплатный провоз действует с 11 до 16 часов, а также с 21 часа до 6 часов», – напомнили в Центральной ППК.