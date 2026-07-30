В Подмосковье впервые проведут музыкальный проект «Дуэты ДК»
В Московской области стартует новый музыкальный проект «Дуэты ДК». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
На проект приглашают дуэты, состоящие из участника и его наставника. Участником проекта может стать житель Московской области от 18 лет, не имеющий профессионального музыкального образования. Наставником должен быть сотрудник культурно-досугового учреждения с таким образованием.
«Музыкальный проект проводится в три этапа – муниципальный отбор, зональный отборочный этап и Гранд-финал. Зональные отборочные туры состоятся в Раменском, Наро-Фоминске, Домодедове и Щёлкове. Гранд-финал планируется весной будущего года во Дворце культуры города Ступино под аккомпанемент симфонического оркестра Ступинской филармонии», – рассказали в ведомстве.Первый этап конкурсных отборов проводится в муниципальных образованиях до 1 октября. Для участия в проекте «Дуэты ДК» нужно обратиться в культурно-досуговое учреждение своего муниципального образования.
Подробная информация об участии доступна по ссылке.