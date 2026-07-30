В Подмосковье впервые проведут музыкальный проект «Дуэты ДК»

30 июля 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Московской области стартует новый музыкальный проект «Дуэты ДК». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.





На проект приглашают дуэты, состоящие из участника и его наставника. Участником проекта может стать житель Московской области от 18 лет, не имеющий профессионального музыкального образования. Наставником должен быть сотрудник культурно-досугового учреждения с таким образованием.

«Музыкальный проект проводится в три этапа – муниципальный отбор, зональный отборочный этап и Гранд-финал. Зональные отборочные туры состоятся в Раменском, Наро-Фоминске, Домодедове и Щёлкове. Гранд-финал планируется весной будущего года во Дворце культуры города Ступино под аккомпанемент симфонического оркестра Ступинской филармонии», – рассказали в ведомстве.