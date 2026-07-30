Учащихся Подмосковья попросили подтвердить право ездить по льготной карте «Стрелка»
Школьникам и студентам Московской области с 1 по 24 августа необходимо подтвердить право пользования транспортной картой «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Это нужно сделать, чтобы избежать блокировки карты, напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Подтвердить право льготного проезда можно на региональном портале госуслуг в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Его можно найти по ключевому слову «Стрелка».
«В «Подробной информации» нужно указать цель обращения – «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации». Далее надо заполнить заявление по инструкции. Срок оказания услуги – шесть рабочих дней. Если для проверки понадобятся дополнительные документы, учащемуся нужно будет обратиться в подмосковный МФЦ», – сказали в ведомстве.Для банковской карты «МИР», используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также нужно подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на региональном портале госуслуг с 25 августа.
В ведомстве напомнили, что с помощью карт «Стрелка» школьники и студенты региона могут экономить на проезде. Первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50-процентной скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.