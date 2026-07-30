Учащихся Подмосковья попросили подтвердить право ездить по льготной карте «Стрелка»

30 июля 2026, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Школьникам и студентам Московской области с 1 по 24 августа необходимо подтвердить право пользования транспортной картой «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Это нужно сделать, чтобы избежать блокировки карты, напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Подтвердить право льготного проезда можно на региональном портале госуслуг в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Его можно найти по ключевому слову «Стрелка».

«В «Подробной информации» нужно указать цель обращения – «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации». Далее надо заполнить заявление по инструкции. Срок оказания услуги – шесть рабочих дней. Если для проверки понадобятся дополнительные документы, учащемуся нужно будет обратиться в подмосковный МФЦ», – сказали в ведомстве.