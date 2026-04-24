В Сергиевом Посаде ветеринары выходили птенцов-подкидышей
Сотрудники ветеринарной станции в Сергиевом Посаде выходили подкинутых птенцов. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Утро ветеринаров началось с неожиданной находки. Прямо у входа сотрудников ждали два маленьких птенца. Их подкинули ночью без записки и объяснений.
«Врачи не смогли пройти мимо. Они оказали испуганным малышам первую помощь, обогрели и начали выкармливать. После осмотра выяснилось, что это птенцы дрозда – вида, который способен быстро адаптироваться к человеку. Один из них уже получил имя Аркадий. Он с аппетитом ест, забавно причмокивает и каждый раз требует добавки. Второй птенец пока остаётся безымянным – возможно, имя он получит уже в новом доме. Сейчас ветеринары подбирают для подопечных надёжные руки», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в подобных ситуациях важно оценить, действительно ли птенцу нужна помощь. Часто люди подбирают так называемых слётков – уже оперившихся птенцов, которые учатся летать и проводят время на земле, пока родители находятся поблизости и продолжают их кормить. В таких случаях вмешательство человека может навредить.
Если же птенец ранен, ослаблен или ещё не покрыт перьями, ему действительно необходима помощь. Оптимальным решением будет оперативно обратиться в одну из государственных ветеринарных клиник, которых в Подмосковье работает более 80.