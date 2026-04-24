В Сергиевом Посаде ветеринары выходили птенцов-подкидышей

24 апреля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники ветеринарной станции в Сергиевом Посаде выходили подкинутых птенцов. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Утро ветеринаров началось с неожиданной находки. Прямо у входа сотрудников ждали два маленьких птенца. Их подкинули ночью без записки и объяснений.

«Врачи не смогли пройти мимо. Они оказали испуганным малышам первую помощь, обогрели и начали выкармливать. После осмотра выяснилось, что это птенцы дрозда – вида, который способен быстро адаптироваться к человеку. Один из них уже получил имя Аркадий. Он с аппетитом ест, забавно причмокивает и каждый раз требует добавки. Второй птенец пока остаётся безымянным – возможно, имя он получит уже в новом доме. Сейчас ветеринары подбирают для подопечных надёжные руки», – рассказали в ведомстве.