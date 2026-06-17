В Кашире спасли застрявшую между прутьев собаку и повисшую на окне кошку
Два выезда по спасению животных совершили в округе Кашира во вторник, 16 июня, работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Первой пострадавшей оказалась собака, застрявшая между прутьев своего вольера в деревне Макарово. Спасателей к ней вызвала хозяйка.
«Женщина рассказала, что пыталась освободить животное сама, но не справилась. Прибывшие работники пожарно-спасательной службы аккуратно отжали железные прутья вольера специальным инструментом и выпустили собаку на волю. Помощь ветеринара ей не потребовалась», — говорится в сообщении.Второй вызов пришёл из деревни Корыстово. Местный житель сообщил, что у соседей в окне, открытом на проветривание, застряла кошка. Выяснилось, что хозяева в отъезде, поэтому спасатели стали действовать самостоятельно. Они приставили к дому трехколенную лестницу, поднялись к окну, расположенному на втором этаже, освободили животное, убедились, что оно не пострадало, и запустили его обратно в квартиру.