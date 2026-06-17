В Кашире спасли застрявшую между прутьев собаку и повисшую на окне кошку

17 июня 2026, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два выезда по спасению животных совершили в округе Кашира во вторник, 16 июня, работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Первой пострадавшей оказалась собака, застрявшая между прутьев своего вольера в деревне Макарово. Спасателей к ней вызвала хозяйка.





«Женщина рассказала, что пыталась освободить животное сама, но не справилась. Прибывшие работники пожарно-спасательной службы аккуратно отжали железные прутья вольера специальным инструментом и выпустили собаку на волю. Помощь ветеринара ей не потребовалась», — говорится в сообщении.