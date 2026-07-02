Ветеринары Подмосковья прооперировали кошку, проглотившую часть резиновой игрушки

02 июля 2026, 21:08

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Врачи Химкинской ветеринарной станции спасли кошку, которая проглотила часть резиновой игрушки. Об инциденте рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





В клинику обратились хозяева пятилетней кошки по кличке Бася. Питомец несколько дней отказывался от еды, стал вялым и перестал играть. Самым тревожным сигналом для владельцев животного стала рвота.



Ветеринары провели рентген с контрастным веществом. Выяснилось, что кошка проглотила кусок резиновой игрушки, и он застрял в тонком отделе кишечника. Было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно. Сейчас животное восстанавливается дома под наблюдением владельцев.

«Питомцы любознательны и могут заинтересоваться любым предметом. Чтобы снизить риски, важно не только убирать мелкие вещи в недоступные места, но и внимательно подходить к выбору игрушек. Рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из прочных и безопасных материалов без легко отделяемых деталей. Размер игрушки должен соответствовать размеру питомцу, чтобы он не мог её проглотить», – отметили специалисты Госветслужбы Подмосковья.