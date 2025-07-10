Подмосковные ветеринары объяснили, зачем стричь попугаям когти и клюв

10 июля 2025, 22:04

оригинал Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО

Владельцам домашних питомцев стоит помнить о важности профессионального ухода за птицами. Например, стрижка клюва и когтей – необходимая процедура для поддержания здоровья и хорошего самочувствия пернатых, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области со ссылкой на подмосковных ветеринаров.







«Во-первых, такая процедура предотвращает травмы. Длинные когти могут цепляться за клетку, игрушки или кормушки, что приводит к повреждению лап и боли. Регулярная стрижка помогает снизить риск таких травм и делает ежедневные перемещения питомца безопасными. Во-вторых, разросшийся клюв мешает птице захватывать пищу и пить воду, вызывает дискомфорт и затрудняет уход за оперением. Регулярная коррекция позволяет поддерживать клюв в оптимальной форме», – отметили в ведомстве.