Подмосковные ветеринары объяснили, зачем стричь попугаям когти и клюв
Владельцам домашних питомцев стоит помнить о важности профессионального ухода за птицами. Например, стрижка клюва и когтей – необходимая процедура для поддержания здоровья и хорошего самочувствия пернатых, сообщили в пресс-службе Минсельсхозпрода Московской области со ссылкой на подмосковных ветеринаров.
«Во-первых, такая процедура предотвращает травмы. Длинные когти могут цепляться за клетку, игрушки или кормушки, что приводит к повреждению лап и боли. Регулярная стрижка помогает снизить риск таких травм и делает ежедневные перемещения питомца безопасными. Во-вторых, разросшийся клюв мешает птице захватывать пищу и пить воду, вызывает дискомфорт и затрудняет уход за оперением. Регулярная коррекция позволяет поддерживать клюв в оптимальной форме», – отметили в ведомстве.Кроме того, уход улучшает общее самочувствие птицы. Она остаётся активной, жизнерадостной и энергичной.
В министерстве привели пример волнистого попугая Гаечки, который недавно получил необходимую процедуру в Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебнице. Специалисты провели ей стрижку клюва и когтей.
Профилактический осмотр пернатых рекомендуется проводить не реже раза в год, в зависимости от возраста, породы и состояния здоровья. Найти ближайшую ветеринарную клинику можно, позвонив по телефону +7 (495) 668-01-25. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Запись на приём доступна на региональном портале госуслуг.