Подмосковные ветеринары объяснили, зачем вакцинировать домашних животных
Вакцинация домашних животных остаётся ключевой мерой профилактики инфекционных заболеваний. Она защищает как самих питомцев, так и людей, находящихся рядом с ними. Особенно важно соблюдать график прививок и правильно готовить животных к процедуре, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Щенкам и котятам первые вакцины вводят в возрасте от 4 до 6 недель. Далее проводят несколько ревакцинаций — их количество зависит от условий содержания и эпидемиологической обстановки. Полный иммунитет формируется через две недели после второй ревакцинации. До этого времени животное остаётся уязвимым, поэтому выгул возможен только после завершения карантинного периода.
Взрослых собак и кошек прививают ежегодно от бешенства. Вакцины против других заболеваний (чумы, парвовируса, панлейкопении, герпесвируса, калицивируса и лейкемии) вводят раз в три года.
В регионе уже более 91 тысячи питомцев бесплатно привиты от бешенства препаратом «Рабикан», произведённым «Щёлковским биокомбинатом». Остальные прививки оплачиваются владельцами. Все процедуры доступны в государственных ветклиниках региона. Записаться можно по телефону горячей линии: +7 (495) 668-01-25. Адреса и график выездных пунктов указаны на портале «МОй АПК».
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