Подмосковные ветеринары объяснили, зачем вакцинировать домашних животных

24 июля 2025, 17:52

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Вакцинация домашних животных остаётся ключевой мерой профилактики инфекционных заболеваний. Она защищает как самих питомцев, так и людей, находящихся рядом с ними. Особенно важно соблюдать график прививок и правильно готовить животных к процедуре, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.