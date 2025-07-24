В Раменском очистили озеро Пионер и благоустроили территорию

24 июля 2025, 16:50

Фото: Раменский медиацентр

На территории озера Пионер в Раменском завершили работы по благоустройству. 10 сотрудников МБУ «Содержание и благоустройство» провели комплексную расчистку одного из любимых мест отдыха горожан, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«Лето – время не только яркого солнца и тёплых дней, но и заботы о чистоте и порядке на нашей любимой земле. Наша команда ежедневно работает над тем, чтобы сделать округ ещё более комфортным для жизни. Мы стремимся создать пространство, где каждый сможет наслаждаться природой и отдыхом», – написал в соцсетях глава Раменского округа Эдуард Малышев