В Лобне проводят капитальный ремонт пяти домов

22 сентября 2026, 18:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня / Юлия Смагринская

В Лобне продолжают капитальный ремонт многоквартирных домов. Как рассказал руководитель проекта Андрей Уваров, в работе у его организации – пять объектов.





Это дома на улицах Аэропортовской, Зелёной, Циолковского, Чехова, а также в Девятом квартале.

«В пятиэтажном кирпичном доме №11 на улице Чехова 1977 года постройки – шесть подъездов и 90 квартир. На этом объекте работы по фасаду почти завершены. Цветовую гамму согласовали с жителями. Вместо предложенного в рамках проекта оранжевого они выбрали более сдержанный песочный оттенок. Серый цвет цоколя, предусмотренный проектом, жителей устроил, и его оставили. Осталось отремонтировать цоколь и входные группы с отмосткой. Двери в подъездах уже заменили», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа Лобня.