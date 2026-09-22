В Лобне проводят капитальный ремонт пяти домов
В Лобне продолжают капитальный ремонт многоквартирных домов. Как рассказал руководитель проекта Андрей Уваров, в работе у его организации – пять объектов.
Это дома на улицах Аэропортовской, Зелёной, Циолковского, Чехова, а также в Девятом квартале.
«В пятиэтажном кирпичном доме №11 на улице Чехова 1977 года постройки – шесть подъездов и 90 квартир. На этом объекте работы по фасаду почти завершены. Цветовую гамму согласовали с жителями. Вместо предложенного в рамках проекта оранжевого они выбрали более сдержанный песочный оттенок. Серый цвет цоколя, предусмотренный проектом, жителей устроил, и его оставили. Осталось отремонтировать цоколь и входные группы с отмосткой. Двери в подъездах уже заменили», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа Лобня.
По словам Уварова, на всех объектах ведутся работы по кровле. Также в домах меняют системы холодного и горячего водоснабжения. Сроки завершения работ соответствуют договорам.