В мае ветеринары организуют свыше 1,2 тыс. выездных вакцинаций домашних животных

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье продолжается сезон выездных вакцинаций домашних животных — за последний месяц специалисты Государственной ветеринарной службы провели более тысячи мероприятий в деревнях, селах и садовых товариществах всех городских округов региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мобильные ветеринарные пункты предлагают широкий спектр услуг: от вакцинации и чипирования до регистрации питомцев. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, в мае запланировано свыше 1,2 тыс. выездов. Это позволяет упростить доступ к ветеринарной помощи — владельцам животных не нужно везти их в клинику для проведения профилактики.
Кроме того, владельцам собак напоминают о необходимости регистрации, если процедура не проводилась ранее. Данные питомца и его хозяина вносятся в Реестр. Это помогает оперативно определить владельца в случае, если животное потеряется.
График работы мобильных ветеринарных пунктов обновляется ежемесячно. Так, 1 мая в Одинцовском округе прием животных пройдет в следующих локациях:
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«Во время приема владельцы могут бесплатно вакцинировать животное против бешенства препаратом отечественного производства «Рабикан», а за дополнительную плату – комплексными вакцинами, одну из которых помогут подобрать ветеринарные врачи в зависимости от вида, породы, возраста и других данных питомца», — сказал Двойных.
Кроме того, владельцам собак напоминают о необходимости регистрации, если процедура не проводилась ранее. Данные питомца и его хозяина вносятся в Реестр. Это помогает оперативно определить владельца в случае, если животное потеряется.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
График работы мобильных ветеринарных пунктов обновляется ежемесячно. Так, 1 мая в Одинцовском округе прием животных пройдет в следующих локациях:
- с 11:00 до 11:30 — у памятника в деревне Сальково;
- с 11:45 до 12:15 — между домами №35 и №36 в поселке санатория «Поречье»;
- с 12:30 до 13:00 — возле дома №8а в селе Троицкое.
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Дайана Хусинова