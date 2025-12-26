Подмосковные ветеринары предупредили об опасностях Нового года для питомцев

26 декабря 2025, 22:29

оригинал Фото: Istock / TatyanaGl

Владельцы домашних животных должны проявить осторожность, чтобы обеспечить безопасность питомцев во время новогодних праздников. Например, угощение животных со стола может обернуться серьёзными последствиями, предупредили в Госветслужбе Московской области.





Помимо расстройств пищеварения, некоторые продукты могут вызвать такие опасные для жизни состояния, как аллергия и анафилактический шок.

«Чтобы избежать этого, рекомендуется не кормить домашних любимцев со стола и подготовить лекарства для оказания первой помощи при пищевых расстройствах. Опасности подстерегают питомцев и в ходе празднования. Так, игра с ёлочными украшениями и гирляндами может привести к травмам или попаданию инородных предметов в желудочно-кишечный тракт. Причиной травм могут также стать мишура, дождик, игрушки и элементы декора. А попытки животных съесть ёлочные украшения могут привести к серьёзным ранениям», – предупредили ветеринары, слова которых привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.