Подмосковные ветеринары предупредили об опасностях Нового года для питомцев
Владельцы домашних животных должны проявить осторожность, чтобы обеспечить безопасность питомцев во время новогодних праздников. Например, угощение животных со стола может обернуться серьёзными последствиями, предупредили в Госветслужбе Московской области.
Помимо расстройств пищеварения, некоторые продукты могут вызвать такие опасные для жизни состояния, как аллергия и анафилактический шок.
«Чтобы избежать этого, рекомендуется не кормить домашних любимцев со стола и подготовить лекарства для оказания первой помощи при пищевых расстройствах. Опасности подстерегают питомцев и в ходе празднования. Так, игра с ёлочными украшениями и гирляндами может привести к травмам или попаданию инородных предметов в желудочно-кишечный тракт. Причиной травм могут также стать мишура, дождик, игрушки и элементы декора. А попытки животных съесть ёлочные украшения могут привести к серьёзным ранениям», – предупредили ветеринары, слова которых привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.Если есть подозрение на ухудшение состояния здоровья питомца, нужно немедленно обратиться за ветеринарной помощью. Госветслужба Подмосковья всегда готова помочь в диагностике и лечении домашних животных. Адреса и график работы ветклиник можно найти на портале «МОй АПК» или узнать по телефону +7 (495) 668-01-25.