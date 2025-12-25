Подмосковный производитель кормов увеличит производство при поддержке региона
Компания «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» модернизирует своё предприятие по выпуску кормов для кошек и собак под торговой маркой AlphaPet. Выдачу займа одобрил Фонд развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Предприятие расположено в Дмитровском муниципальном округе Подмосковья.
«Объём инвестиций в модернизацию предприятия превысит 190 миллионов рублей. Для реализации проекта фонд одобрил выдачу компании льготного займа на 150 миллионов. Обновление планируется реализовать в следующем году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.За счёт установки нового оборудования компания рассчитывает увеличить выпуск продукции на 1200 тонн сухого корма для животных ежегодно. НПЦКТ работает с 2017 года. Предприятие выпускает широкий ассортимент сухих и влажных кормов для питомцев под собственным брендом AlphaPet. Завод также производит корма для аквакультуры AlphaFish.