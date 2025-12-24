В Химках волонтёры заявили о кошках, которых замуровали в подвале общежития
В подвале общежития МГИКа в Химках могли оказаться замурованы несколько кошек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как рассказали волонтёры, в последний год в подвале дома № 23 на Библиотечной улице жили восемь кошек, за которыми ухаживали около десяти человек. В ночь с 17 на 18 декабря представители вуза закрыли все продухи. По утверждению активистов, в подвале могли находиться от двух до семи животных. На следующий день после жалоб жители и представители вуза спустились в подвал, однако кошек там не обнаружили.
Волонтёры считают, что животные могли спрятаться в труднодоступных помещениях и на трубах. Они заявляют, что ежедневно снимают решётки, чтобы пустить кошек погреться, но охрана вновь закрывает продухи. 22 декабря фонд «Котоспас» направил в общежитие мастера для демонтажа решёток, однако его задержали и доставили в отдел полиции, после чего отпустили без протокола. Активисты направили обращение ректору с просьбой о встрече.
