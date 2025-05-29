В Подмосковье увеличивают производство скота и птицы мясного направления

29 мая 2025, 15:17

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года сельхозорганизации Подмосковья произвели 102,2 тысячи тонн мяса скота и птицы — это на 7,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.