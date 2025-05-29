В Подмосковье увеличивают производство скота и птицы мясного направления

С начала года сельхозорганизации Подмосковья произвели 102,2 тысячи тонн мяса скота и птицы — это на 7,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объёмы производства свинины достигли 20,7 тысячи тонн, превысив прошлогодние показатели на 1,3 тысячи тонн. Производство мяса птицы составило 73,9 тысячи тонн — рост на 6,6 тысячи тонн.
Крупнейшими производителями мяса птицы остаются ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска, а также филиалы группы компаний «Черкизово» — АО «Петелинская птицефабрика» в Одинцово и АО «Моссельпром» в Раменском. Лидером по производству свинины традиционно выступает ЗАО «Тропарево» из Можайска.
Как отметили в ведомстве, для производителей мясной продукции предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе субсидии на развитие мясного животноводства. Приём заявок стартует в июне. Подробности о сроках подачи, требованиях и других условиях размещены на интерактивной платформе «Календарь мер поддержек».