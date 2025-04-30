В Долгопрудном благоустроят 12 дворов

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Комплексное благоустройство двенадцати дворов проведут в Долгопрудном в текущем году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В рамках работ по благоустройству, которые проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды», во дворах обновят асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных дорожках, обустроят новые места для парковки, установят скамейки и урны, а также проведут озеленение», — говорится в сообщении.Благоустройство проведут во дворах города Долгопрудный на улице Академика Лаврентьева, на Лихачёвском шоссе, в Институтском переулке, на Дирижабельной улице, на улице Молодёжная и на Московском шоссе.
Подробная информация о ремонте дворов размещена на сайте министерства.
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