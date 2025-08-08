Достижения.рф

В Подмосковье установили ограждения более чем на 200 участках дорог

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ограждения различных типов установили на 222 участках региональных дорог в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Общая протяжённость новых ограждений составила 57 километров.

«Установлены тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Эти конструкции появились на участках шоссе с интенсивным движением, на подъездных дорогах и в черте населённых пунктов. Ограждения снижают вероятность встречных столкновений и ДТП с участие пешеходов, а также препятствуют съездам с проезжей части», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что до конца года в регионе планируется установить ещё около десяти километров дорожных ограждений.
Лев Каштанов

