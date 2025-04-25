Подмосковные ветеринары рассказали, что делать, если питомца укусила змея

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Предстоящие майские праздники – время отдыха на даче и прогулок в лесах. Однако выбирая такой вид отдыха с питомцем, хозяин должен быть предельно внимательным, поскольку четвероногий друг может встретить змею. Ветеринары подведомственной Минсельхозпроду Московской области Госветслужбы напомнили порядок действий в этом случае.
В Подмосковье встречаются только два вида змей – безопасные ужи и ядовитые гадюки, укусы которых могут привести к тяжёлым последствиям для животного. Если питомца укусила змея, надо действовать оперативно.
Если до ветеринарной клиники ехать 10-15 минут, не стоит задерживаться для дополнительных манипуляций. Если же дорога до ближайшего ветеринарного пункта занимает более 30-40 минут, перед выездом стоит дать антигистаминный препарат по весу животного и обеспечить доступ в дороге к питьевой воде.
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«Внимательно осмотрите его и постарайтесь найти место укуса – обычно это две кровоточащие ранки. Выдавливать яд бессмысленно – это может даже ускорить его распространение. Нельзя применять для обработки раны спиртосодержащие жидкости, так как они тоже способствуют быстрому распространению яда. Не рекомендуется делать надрезы в области укуса, поскольку это может привести к развитию инфекции, а наложение тугих повязок или жгутов – к нарушению кровотока в тканях», – отметили в ведомстве.Для обезболивания и замедления кровотока можно приложить на область укуса холодный компресс и не давать животному его лизать.
Если до ветеринарной клиники ехать 10-15 минут, не стоит задерживаться для дополнительных манипуляций. Если же дорога до ближайшего ветеринарного пункта занимает более 30-40 минут, перед выездом стоит дать антигистаминный препарат по весу животного и обеспечить доступ в дороге к питьевой воде.
«Особенно тяжело переносят укусы змей животные небольшого веса. Удерживайте питомца при транспортировке – двигательная активность усиливает циркуляцию крови и приводит к стремительному распространению яда по организму. Главное в подобных случаях – как можно скорее привести питомца в клинику, где опытные врачи окажут квалифицированную помощь», – предупредили ветеринары.Адреса региональных госветклиник представлены на сайте. Операторы колл-центра в сфере ветеринарии принимают звонки с 9:00 до 21:00 по номеру +7(495)668-01-25. В остальное время работает электронный ассистент «Вита». Он поможет с записью на приём к врачу.
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Лора Луганская