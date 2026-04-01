Люберецкие волонтёры передали корма приюту для животных

01 апреля 2026, 18:31

Корма, а также игрушки, пелёнки и другие нужные вещи привезли в приют для бездомных животных «Некрасовка» волонтёры из Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В состав «волонтёрского десанта» вошли молодогвардейцы, а также член местного Совета депутатов и Ассоциации ветеранов СВО Артём Данилов.





«Мы привезли всё, что может помочь животным оставаться здоровыми и счастливыми. Прогулялись с собаками по березовой роще, увидели, как они радуются простым вещам», — рассказала муниципальный координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» Мария Калугина.