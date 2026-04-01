Люберецкие волонтёры передали корма приюту для животных
Корма, а также игрушки, пелёнки и другие нужные вещи привезли в приют для бездомных животных «Некрасовка» волонтёры из Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В состав «волонтёрского десанта» вошли молодогвардейцы, а также член местного Совета депутатов и Ассоциации ветеранов СВО Артём Данилов.
«Мы привезли всё, что может помочь животным оставаться здоровыми и счастливыми. Прогулялись с собаками по березовой роще, увидели, как они радуются простым вещам», — рассказала муниципальный координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» Мария Калугина.Сейчас в приюте «Некрасовка» содержатся свыше 2 700 собак и кошек. Здесь работают много волонтёров, и ничья помощь не считается лишней.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в проведении мероприятий, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО, выплату грантов на реализацию проектов и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.